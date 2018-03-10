Beşiktaş’ın müthiş yükselişi! 3 haftada 2 sıra yükseldi
Ligde peş peşe Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle 2. sıraya kuruldu.
23. haftada oynanan Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin yanı sıra, rakiplerinin de puan kayıplarıyla 2. sıraya yükseldi.
Dün oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un Medipol Başakşehir'i 4-1'le geçmesiyle, rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, averaj avantajıyla ligde 3 maçta 2 sıra birden yükselmeyi başardı. İKİNCİ YARININ TEK NAMAĞLUP TAKIMI
Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş, ligin ikinci yarısında oynadığı 8. maçında 6. galibiyetine imzasını atarken, bu periyotta yenilmeyen tek takım olarak dikkat çekti.
Süper Lig'in 2. yarısında topladığı puanlarla zirve yarışındaki iddiasını yükselten Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı 3 puanla son 8 maçta 6. galibiyetine imza attı.
Ligin ikinci yarısında oynadığı karşılaşmalarda yalnızca Konyaspor ve Bursaspor deplasmanlarından beraberlikle dönen Beşiktaş; Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ikinci yarının yenilgisiz tek takımı olarak dikkat çekti.