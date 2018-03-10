Beşiktaş’ın müthiş yükselişi! 3 haftada 2 sıra yükseldi

Spor Toto Süper Lig’in 25. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği’ni konuk eden Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 50’ye yükseltti ve averajla 2. sıraya kuruldu.

Ligde peş peşe Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle 2. sıraya kuruldu.

23. haftada oynanan Fenerbahçe mücadelesi öncesinde ligde 4. sırada bulunan Beşiktaş; Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin yanı sıra, rakiplerinin de puan kayıplarıyla 2. sıraya yükseldi.

Dün oynanan karşılaşmada Alanyaspor'un Medipol Başakşehir'i 4-1'le geçmesiyle, rakibiyle arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, averaj avantajıyla ligde 3 maçta 2 sıra birden yükselmeyi başardı. Beşiktaş Gençlerbirliği: 1-0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile devam etti. Vodafone Park'ta Beşiktaş, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı ve ligde ikinci sıraya yerleşti. Puanını 50'ye yükselten siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 53'te Anderson Talisca kaydetti. İlgili Haberi Oku İKİNCİ YARININ TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetle puanını 50'ye çıkaran Beşiktaş, ligin ikinci yarısında oynadığı 8. maçında 6. galibiyetine imzasını atarken, bu periyotta yenilmeyen tek takım olarak dikkat çekti.

Süper Lig'in 2. yarısında topladığı puanlarla zirve yarışındaki iddiasını yükselten Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında aldığı 3 puanla son 8 maçta 6. galibiyetine imza attı.

Ligin ikinci yarısında oynadığı karşılaşmalarda yalnızca Konyaspor ve Bursaspor deplasmanlarından beraberlikle dönen Beşiktaş; Antalyaspor, Kasımpaşa, Karabükspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni mağlup ederek ikinci yarının yenilgisiz tek takımı olarak dikkat çekti.