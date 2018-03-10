Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11!

Süper Lig, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Peki, Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Her iki takımında 3 puan için sahaya çıkacağı maçta Beşiktaş kazanması halinde Başakşehir ile puanları eşitlenecek. İşte BJK Gençlerbirliği maçı detayları ve muhtemel ilk 1'ler...

Süper Lig 25. hafta kritik öneme sahip Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Başakşehir’in deplasmanda Alanyaspor’a 4-1 gibi farklı skorla yenilmesinin ardından gözler Beşiktaş’a çevrildi. Siyah beyazlı ekip Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni yenmesi halinde Başakşehir ile puanlarını eşitleyecek ve şampiyonluk yarışında zirveye biraz daha yaklaşmayı başaracak. Son iki maçta 6 puanla ayrılmayı başaran Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni yenerek hem seriye devam etmek hem de zorlu Bayern Münih maçı öncesinde moral bulmak istiyor. Peki Vodefone Park’ta oynanacak Beşiktaş Gençlerbirliği saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maçı hakkında merak edilenler…

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 19.00’da Vodafone Park Stadyum’unda oynanacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Fabrii Gökhan, Medel, Tosiç, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Palitsevich, Uğur, Manu, Scekic, Khalili, Jailton, Sessegnon, Skuletic

Beşiktaşımız; beyaz forma, beyaz şort ve beyaz konç ile Gençlerbirliği maçına çıkacak. Kalecimiz yeşil forma giyecek.#Beşiktaş pic.twitter.com/8l2oTGecw2 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 10 Mart 2018

BEŞİKTAŞ’TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş, bu akşamki Gençlerbirliği mücadelesine önemli oyuncuları Quaresma ve Pepe'den yoksun çıkacak. Fenerbahçe ile yapılan kupa maçında gördüğü kırmızı kart ve ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç ceza alan Quaresma, 24. haftadaki Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek. Kupa maçında ayak parmağı kırılan ve tedavisi devam eden Portekizli stoper Pepe de bugün görev alamayacak.

Bugün 19.00’da Beşiktaş ile karşı karşıya geliyoruz. pic.twitter.com/DZuEeELRHf — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) 10 Mart 2018

BEŞİKTAŞ VODEFONE PARK’TA YENİLMİYOR

Kara Kartal, Vodafone Park'ta bu sezon oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 11 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-Beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİNDE SARI KART ALARMI

Siyah-Beyazlılar'da 5 oyuncu Gençlerbirliği maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak. Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano Correia ve Gary Medel, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 26. haftadaki Başakşehir maçında cezalı duruma düşecekler.