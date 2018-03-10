CANLI | Beşiktaş Gençlerbirliği: 1-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Beşiktaş'ın kazanarak, Medipol Başakşehir'in 3 puan bıraktığı haftada ikinci sıraya yerleşmek istediği karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Sert bir mücadeleye sahne olan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 53'te Anderson Talisca skoru 1-0'a getirdi. İkinci yarı oynanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 25. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Medipol Başakşehir’in deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olmasıyla önemi artan maçta Beşiktaş, sahadan üç puanla ayrılarak Başakşehir’i geride bırakıp averaj farkıyla ikinci sırada yer almak istiyor. Topladığı 26 puanla 14. sırada yer alan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta son bulan Gençlerbirliği ise puan veya puanlar kazanarak kümede kalma yarışında rahat bir nefes almanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

MAÇTAN DAKİKALAR:

GOL! Dakika 53: Tolgay Arslan’ın ara pasında topla buluşan Anderson Talisca golü kaydetti: 1-0.

Beşiktaş’ta Pepe sakatlığı, Quaresma ise cezası nedeniyle maçta görev yapamıyor. Öte yandan siyah-beyazlılarda Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Tolgay Arslan, Adriano ve Gary Medel, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Medipol Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekipte ise kart cezalısı Luccas Claro ile tedavilerine devam edilen Palitsevich, Dialo ve Ahmet İlhan Özek Beşiktaş’a karşı forma giyemiyor.

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 19.00

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Medel, Tosic, Adriano, Lens, Atiba, Tolgay, Talisca, Babel, Negredo

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Alper, Pogba, Uğur, Scekic, Milinkovic, Jailton, Aydın, Sessegnon, Skuletic