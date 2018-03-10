Barcelona’da Messi kadrodan çıkarıldı!

Barcelona'nın yıldızı Messi bu akşam oynanacak Malaga karşılaşması öncesi kadrodan çıkarıldı. İspanyol basını Arjantinli oyuncunun üçüncü kez baba olduğunu iddia etti.

La Liga’nın 28. haftasında deplasmanda Malaga ile karşılaşacak olan Barcelona’da Lionel Messi maç kadrosundan çıkarıldı.

Barcelona Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Messi’nin “kişisel nedenlerden ötürü” Malaga maçının kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Messi’nin yerine Yerry Mina’a kadroya dahil edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Messi ve eşi Antonella Roccuzzo’nun dün gece 3.çocukları dünyaya geldi. İddialara göre Arjantinli yıldız bu sebeple özel olarak izin aldı. Lionel Messi`nin kardeşi Matias Messi 3 ayda ikinci kez tutuklandı! Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin kardeşi Matias Messi, 3 ayda ikinci kez tutuklandı. Arjantin'de trafik kazası yapan Messi'nin kazaya karışan diğer araçtaki sürücüyü silahla tehdit ettiği öğrenilirken arabasında da iki adet esrarlı sigara bulunduğu öğrenildi İlgili Haberi Oku