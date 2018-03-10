Anderson Talisca attı, anonsu Ebru Ercan yaptı

Gençlerbirliği karşısında 53. dakikada Talisca’nın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, golün anonsu, Vodafone’un düzenlediği yarışmayı kazanan Ebru Ercan’dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk ederken, Vodafone Park'ta da bir ilk yaşandı.

Beşiktaş'ın sponsoru olan Vodafone'un Beşiktaşlı aboneleri arasında düzenlediği ‘Beşiktaşımızın Golü' yarışmasını kazanan Ebru Ercan, 53. dakikada Talisca'nın attığı golde anonsu yapan isim oldu. Ebru Ercan'ın anonsuyla bütün stat ‘Şampiyon Beşiktaş' tezahüratları yaptı.

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