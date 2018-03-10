Ali Koç pankartı Litvanya’da kriz çıkardı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 85-78 mağlup ettiği maçta tribünlerde açılan Ali Koç pankartı krize neden oldu.

THY Avrupa Ligi’nin 25’inci haftasında Fenerbahçe Doğuş, Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas’ı 85-78 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında sarı lacivertli taraftarların açtığı Ali Koç pankartına tepki gösteren Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Ozan Balaban gerginliğe sebep oldu.

LİTVANYA POLİSİNE ŞİKAYET ETTİ

Litvanya’ya takımlarını desteklemek için gelen bir grup Fenerbahçe taraftarı oyuncuların bulunduğu benchin hemen arkasındaki tribünde başkan adayı Ali Koç’un pankartını açtı. Pankartı kaldırtmak için Litvanya polisi ile görüşen Ozan Balaban başarılı olamayınca taraftarların yanına giderek pankartın indirilmesini istedi ancak gençler bu isteği reddetti.

THY Euroleague | Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de normal sezonun 25. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Temsilcimiz parkeden 85-78 galip ayrıldı ve normal sezonun bitimine 5 maç kala play-off'ta mücadele edecek sekiz takım arasında yer almayı garantiledi. İlgili Haberi Oku

Sarı lacivertliler Balaban’a, pankarta karışamayacağını ve indirmeyeceklerini söyleyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Taraftarlar maç sonuna kadar pankartı indirmedi. Sosyal medyada gündem olan pankart krizi sonrası Fenerbahçe taraftarları Ozan Balaban’a tepki gösterdi.