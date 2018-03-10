Abdullah Avcı: ‘Uzun zamandır böyle bir skor almamıştık’

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1’lik skorla mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Abdullah Avcı, ”Uzun zamandır ne böyle bir oyun, ne de böyle bir skor almamıştık” dedi.

Deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan ve zirve yarışında ağır bir darbe alan Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı mağlubiyeti değerlendirdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maça iyi hazırlandıklarını ancak sahaya yansıtmakta güçlükler yaşadıklarını söyledi. Teknik Direktör Avcı, “Özellikle ikinci bölgede savunma yapacak, topa sahip olacaktık ve bunda sabırlı olmamız gerekiyordu. Eğer o boşlukları bulamıyorsak pas ile topa sahip olmazı gerekiyordu. Rakibimizin yetenekli oyuncuları var” dedi.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir: 4-1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ile başladı. Aytemiz Alanyaspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken konuk ekip Başakşehir, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ev sahibi ise kümede kalma yolunda derin bir nefes almış oldu. İlgili Haberi Oku

Avcı, “Özellikle topa sahip olma yolunda da doğru pozisyon almamız gerekiyordu. İlk yarıda top bizdeyken bu sabırlı oyunu oynayamadık. Organizasyonları doğru kullanmadık. Top rakibe geçince de uzak kaldık. Geçişler yemeye başladık, rakibin ceza sahası içinde döndüğü, tamamladığı goller oldu. İkinci yarı hamle yaptık. İkinci yarının başında biraz daha hareketli zorlayan ve çaba gösterirken ikinci golü yedik.

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Oyunun bütününe baktığınızda ne top bizdeyken ne de rakipteyken doğru oyunu oynadık. Rakip kazandı, onları tebrik ediyoruz. Uzun zamandır ne böyle bir oyun oynamış, ne de böyle bir skor almıştık. Onun için bize yakışmadı şık olmadı ama bununla yaşayamayız yarından itibaren antrenmanlara başlayıp, önümüzdeki haftaya, kalan 9 haftalık süreçte ligin zirvesinde bulunmak ve bunu sonuna kadar zorlamak istiyoruz” dedi.