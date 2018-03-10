81 yaşındaki kadına gözaltı kulübe vali yardımı

Spor Toto 1. Lig'de Tetiş Yapı Elazığspor-Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçına 1 gün kala borç nedeniyle firma tarafından kesilen elektrikler, il protokolü ve siyasilerin devreye girmesi ile çözüldü. Önce sosyal medya hesabından "Yardımcı olmak size bu kadar zor mu geliyor" diyerek olaya tepki gösteren Elazığı Valisi Çetin Oktay Kaldırım, daha sonra sorunun çözüldüğünü duyurdu. Bu olay akıllara Mart ayının başında su borcu nedeniyle gözaltına alınan 81 yaşındaki kadını getirdi.

Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü ve maçın oynanacağı Elazığ Atatürk Stadyumu’nun elektrikleri dün AKSA tarafından borcu nedeniyle kesildi. Bunun üzerine Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş ve 2. Başkan Karahan Çelik yetkililere maça bir gün kala elektriklerin kesilmesi nedeniyle tepki gösterdi. Araya girerek sorunu çözen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın bu hareketi, Mart ayının başında Adana’da su borcu nedeniyle gözaltına alınan 81 yaşındaki kadını bir kez daha akıllara getirdi.

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Maçın oynanmasının tehlikeye girmesi nedeniyle Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da devreye girdiği öğrenilirken, bazı siyasilerde firmaya tepki gösterdi. AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sosyal medya hesabından, “Aksa, ayıp ediyorsunuz, bu şehir sizi yıllardır el üstünde taşıyor. Elazığ’ın değeri Elazığspor’u taşımak, yardımcı olmak size bu kadar zor mu geliyor” diye paylaşımda bulunarak tepkisini açıkça ortaya koydu.

Daha sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım da bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Değerli Elazığsporlular, gerekli girişimleri yaptım. Stadın elektrik sorunu çözüldü. Maç planlanan saatinde oynanacaktır. En kıymetli markamız Elazığsporumuza başarılar dilerim” ifadelerini kullanarak sorunun çözüldüğünü bildirdi.

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81 YAŞINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 81 yaşındaki Gazal K. su faturasını uzun süre ödemedi. Bunun üzerine Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının evine gelip borcu tahsil etmek istedi. Ancak kadın parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ASKİ yetkilileri kadına süre tanıdı ancak bu sürede de yaşlı kadın borcunu ödemedi. Bunun üzerine yeniden eve gelen ASKİ ekibi sayacı mühürleyip suyu kesti.

PARA CEZASI KESİLMİŞTİ

Görevliler gittikten sonra yaşlı kadın mührü kırarak suyu kullanmaya devam etti. ASKİ ise bir süre sonra saat mühürlenmesine rağmen suyun kullanıldığını tespit edince kadından şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine yaşlı kadın gözaltına alınıp Köprübaşı Polis Merkezi’ne götürülmüştü. Yakınının yardımıyla yürüyebilen Gazal K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan yaşlı kadına 3 bin lira idari para cezası kesilmişti.