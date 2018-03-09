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Volkan Demirel yaşanan olaylara açıklık getirdi! ‘Hocayla konuştum, kafam rahatladı’

Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş ile oynanan derbi mücadelesinde gördüğü kırmızı kart yüzünden Aykut Kocaman tarafından defterden silindiği iddia edilen Volkan, deneyimli hoca ile görüşüp sorunların çözüldüğü belirtildi.
08:439 Mart 2018
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Volkan Demirel yaşanan olaylara açıklık getirdi! ‘Hocayla konuştum, kafam rahatladı’

Beşiktaş derbisindeki kırmızısı yüzünden Aykut Kocaman tarafından defterden silindiği iddia edilen Volkan Demirel, deneyimli hoca ile buzları eritti.

Vatan gazetesinin haberine göre;Kendisi hakkında sert ifadeler kullanan teknik patronuyla bir görüşme gerçekleştiren kaptan, hafta başında Kocaman’ın kapısını çalarak görüşmek istediğini belirtti.

Aykut Kocaman, oyuncusunun bu talebini geri çevirmezken, kaptan zirvede içini döktü.

Daha sonra da takım arkadaşlarına şu itiraflarda bulundu: “Derdimi anlatma fırsatı bulduğum için rahatladım. İyi ki hocamla konuşmuşum. Eleştirilere kulak vermek gerek. Hocamın serzenişini haklı buldum ve konuyu kapattık.”

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Etiketler
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