Volkan Demirel yaşanan olaylara açıklık getirdi! ‘Hocayla konuştum, kafam rahatladı’

Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş ile oynanan derbi mücadelesinde gördüğü kırmızı kart yüzünden Aykut Kocaman tarafından defterden silindiği iddia edilen Volkan, deneyimli hoca ile görüşüp sorunların çözüldüğü belirtildi.

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