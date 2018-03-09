Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Galatasaray 3-1 Halkbank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi çeyrek final serisi üçüncü maçında Galatasaray, konuğu Halkbank'ı 3-1'le geçti ve üç maçlık seride durumu 2-1'e getirerek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray, Vakıfbank'ın rakibi oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı'nda üçüncü ve son karşılaşmaları Galatasaray ile Halkbank takımları arasında oynanan maç ile sona erdi. İstanbul'daki TVF Burhan Felek Voleybol Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk Halkbank'ı 25-11, 12-25, 25-13 ve 25-15‘lik setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi Galatasaray kazandı.

Bu sonucun ardından; Galatasaray, üç maçlık seride 2-1 üstünlük kurarak; adını yarı finale yazdırdı. Sarı-kırmızılıların rakibi ise şampiyonluğun iddialı ekiplerinden VakıfBank oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final Etabı'nın diğer eşleşmesinde ise; Eczacıbaşı VitrA ile Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Serilerin maç programı ilerleyen günlerde açıklanacaktır. Öte yandan Müsabakayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Asbaşkanı Suat Güler, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Milli Takımlar Sorumlusu ve Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Teknik Kurulu Üyesi ve Galatasaray Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Şükrü Yengil birlikte izledi.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Nilüfer Belediyespor Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde play-off mücadelesinde Eczacıbaşı Vitra, konuğu Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek üç maçlık seride durumu 2-0'a getirdi ve adını yarı finale yazdırdı. Eczacı ilk maçı da deplasmanda aynı skorla kazanmıştı. İlgili Haberi Oku