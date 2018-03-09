Ünlü futbolcu Kleber’in deste deste parayla görüntüsü şok yarattı
SKOR DIŞ HABERLER / Portekiz’de Estoril forması giyen futbolcu Kleber’in elinde deste deste para ile çekilen bir videosu ortalığı ayağa kaldırdı.
Brezilyalı futbolcunun illegal bir olaya karıştığı iddiaları ise Portekiz basınında yer alan haber sonrasında gerçekliğe kavuştu.
Bir dönem Çin takımlarından Beijing Guoan takımında forma giyen Kleber’in bu görüntülerinin, vergi ödemesi için vergi dairesine giderken çekildiği öğrenildi.
2015 yılına ait videoda Kleber’in, ünlü boksör Floyd Mayweather’a gönderme yapmak amacıyla arkadaşına böyle bir video çektirdiği öğrenildi.
Çin, 2017 yılında çıkan yasayla 3 bin Euro üzerindeki vergilerin nakit dışında ödenebilmesini mümkün kıldı. Videonun çekildiği 2015 yılında ise vergiler nakit olarak ödeniyordu.
Trabzonspor’da forma giyen Burak Yılmaz, Beijing Guoan’da Kleber ile birlikte forma giymişti.