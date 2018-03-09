Ünlü futbolcu Kleber’in deste deste parayla görüntüsü şok yarattı

Bir dönem Çin'de forma giyen Burak Yılmaz'ın eski takım arkadaşı Kleber'in, sosyal medyada para desteleriyle görüntülendiği videosu ortalığın karışmasına neden oldu. Ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı...

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