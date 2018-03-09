UEFA Avrupa Ligi maç özetleri: Dortmund’a evinde şok! Arsenal, Milan’ı İtalya’da dağıttı! (Gecenin sonuçları)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçları tamamlandı. Mesut Özil'li Arsenal, Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'ı San Siro'da 2-0 ile geçti. Dortmund ise evinde Salzburg'a 2-1 yenildi. İşte Avrupa Ligi maç özetleri ve gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund, Signal İduna Park´ta RB Salzburg´a 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu. Arsenal, 2018’de bileği bükülmeyen Milan’ın 13 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Avrupa Ligi maçlarını izleyemeyenler haberimizden maç özetlerine ulaşabilir. İşte UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları…

UEFA AVRUPA LİGİ GECENİN SONUÇLARI

Milan (İtalya) – Arsenal (İngiltere): 0-2

Borussia Dortmund (Almanya) – Salzburg (Avusturya): 1-2

CSKA Moskova (Rusya) – Olympique Lyon (Fransa): 0-1

Atletico Madrid (İspanya) – Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

Sporting Lizbon (Portekiz) – Viktoria Plzen (Çekya): 2-0

Olympique Marsilya (Fransa) – Athletic Bilbao (İspanya): 3-1

Leipzig (Almanya) – Zenit (Rusya): 2-1

Lazio (İtalya) – Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

ARSENAL ÇEYREK FİNALE GÖZ KIRPTI

Üst üste aldığı başarısız sonuçlar sonrası koltuğu sallanan Arsene Wenger şeytanın bacağını İtalya'da kırdı…

Mesut Özil'in önderliğinde Milan deplasmanında fırtına gibi esen Arsenal 15.dakikada Mkhitaryan ve 45+4'te Ramsey'in golleriyle maçı 2-0 kazandı. Tur için avantajı kapan İngilizler, Gattuso'nun gelişiyle büyük bir çıkış yakalayan Milan'ı San Siro Stadı'nda hüsrana uğrattı.

4 maçtır kazanamayan Arsenal kötü gidişe son verdi ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için final oynamak istediği UEFA Avrupa Ligi'nde dev bir adım attı.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE

Milan formasıyla karşılaşmaya 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu 62'nci dakikada yerini Nikola Kalinic'e bıraktı. Arsenal'in deplasmanda kazandığı karşılaşmada galibiyetin mimarlarından olan Mesut Özil de 80'inci dakikada yerini Rob Holding'e bıraktı.

DORTMUND’A EVİNDE ŞOK

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ilk karşılaşmasında Borussia Dortmund, Signal İduna Park´ta RB Salzburg´a 2-1 mağlup oldu ve tur şansını zora soktu.

Salzburg'u deplasmanda galibiyete götüren golleri 49'uncu dakikada penaltıdan ve 56´ncı dakikada Valon Berisha kaydederken, Dortmund´un tek golü Andre Schürrle´den geldi. Milli futbolcu Ömer Toprak´ın 90 dakika forma giydiği ve bir de sarı kart gördüğü mücadelede Nuri Şahin ise yedek kulübesinde yer aldı ve maçta forma giyme şansı bulamadı. Turun ikinci karşılaşmasında Borussia Dortmund, 15 Mart Perşembe günü Red Bull Arena´da Salzburg karşısında çeyrek final mücadelesi için ter dökecek.

Gecenin 21.00'de başlayan diğer karşılaşmasında Atletico Madrid, sahasında Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada Saul Niguez, 47'nci dakikada Diego Costa ve 90'ıncı dakikada Koke kaydetti.