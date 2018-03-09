Türk inşaat şirketinin yaptığı Krasnodar Arena’da hayran bırakan görüntü

Rusya takımlarından Krasnodar'ın Türk inşaat firması tarafından yapılan stadında ilk kez devreye sokulan 5 bin metre karelik LED ekran taraftarları hayran bırakmaya devam ediyor. Ancak stadın Dünya Kupası'nda kullanılmayacak olması hayal kırıklığı yarattı

SKOR DIŞ HABERLER / Dünyanın en lüks ve teknolojik statları arasında yer alan ve Türk inşaat şirketi tarafından yapılan Krasnodar Arena’da yeni devreye giren tribünleri 360 derece saran 5 bin metre karelik LED ekran sistemi görenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

2016 yılında yapılan halk oylamasında dünyanın en iyi iki stadından biri seçilen Krasnodar Arena’nın çatı ve tribün bölümüne yerleştirilen, tribünleri 360 derece tam saran 5 bin metre karelik LED ekran Rus futbolseverlerin beğenisini topladı.

Ancak bu stadın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak statlar içinde yer almayacak olması futbolseverleri üzdü. Bütün stadı çevreleyen bu ekrandan verilen görüntüler muhteşem bir atmosfer oluşmasını sağlıyor.

Yapı formu olarak Roma’daki Kolezyum’un örnek alındığı statta dünyada ilk kez vakumlu drenaj sistemi de yer alıyor. 120 bin metre kare kullanım alanı ve 34 bin 300 kişilik bir futbol kompleksi olan stadın seyirci sayısı 40 bin kişiye kadar çıkabiliyor.

2018 Dünya Kupası’nın düzenleneceği Rusya’da, Krasnodar Arena’nın herhangi bir maça ev sahipliği yapamayacak olması ise futbolseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

İşte Krasnodar Arena’nın muhteşem atmosferi;