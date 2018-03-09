Trabzonspor’da seçim tarihi açıklandı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu.
Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 7-8 Nisan tarihlerinde toplanacak.
Bordo mavili ekipten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
“Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 12.00'da yapılmasına,
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde saat 10.00'da yapılmasına karar vermiştir.”
Son güncelleme: 13:58 | 09.03.2018