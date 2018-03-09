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Trabzonspor’da seçim tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu.
13:539 Mart 2018
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Trabzonspor’da seçim tarihi açıklandı

Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Olağanüstü Genel Kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde 7-8 Nisan tarihlerinde toplanacak.

Bordo mavili ekipten konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Yönetim Kurulumuz, gördüğü lüzum üzerine, tüzüğümüzün 30.maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurul kararı almıştır. Bu nedenle çoğunluk arananilk toplantının aşağıdaki gündemle 29-30 Mart 2018 tarihlerinde “Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Trabzon” adresinde saat 12.00'da yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, aynı gündemle 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde “Hayri Gür Spor Salonu Trabzon” adresinde saat 10.00'da yapılmasına karar vermiştir.”

09 Mart 2018 Trabzonspor`da büyük kriz! 2018`de maaşını alan yok! Trabzonspor´da 16´ncı başkan olan ve `50´nci yılda şampiyonluk´ parolasıyla göreve soyunan Muharrem Usta ve yönetimi hedefine ulaşamadı, görev süresinin son yılında kongre kararı aldı. Zor günler geçiren bordo mavili ekipte personelin 2018 yılında maaş alamadığı öğrenildi İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme: 13:58 | 09.03.2018
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