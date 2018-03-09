THY Euroleague | Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de normal sezonun 25. haftasında Zalgiris Kaunas'a konuk oldu. Temsilcimiz parkeden 85-78 galip ayrıldı ve normal sezonun bitimine 5 maç kala play-off'ta mücadele edecek sekiz takım arasında yer almayı garantiledi.

THY Euroleague’de normal sezonun 25. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a konuk oldu. Sarı-lacivertliler parkeden 85-78’lik skorla galip ayrıldı ve bu sezonki 18. galibiyetini elde ederek normal sezonun bitimine 5 maç kala adını ilk 8 takım arasına yazdırmayı garantiledi.

Luigi Datome’nin 16 sayıyla Fenerbahçe Doğuş’un ve maçın en skorer ismi olmayı başardığı karşılaşmada temsilcimiz 40-31 geride kapattığı ilk yarının ardından önemli bir geri dönüşe imza attı ve galibiyeti kopardı. Zalgiris’te ise Paulius Jankunas takımının en çok sayı kaydeden ismi oldu.

SALON: Zalgiris Arena

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Emilio Pizarro Perez, Michele Rossi

ZALGIRIS KAUNAS: Edgaras Ulanovas 4, Kevin Pangos 14, Paulius Jankunas 15, Axel Toupane 3, Brandon Davies 10, Vasilije Micic 11, Arturas Milaknis 6, Aaron White 9, Antanas Kavaliauskas 2, Paulius Valinskas 4, Martynas Sajus, Gytis Masiulis

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Datome 16, Sloukas 15, Vesely 13, Kalinic 12, Thompson 11, Melli 7, Wanamaker 5, Guduric 4, Nunnally 2, Melih Mahmutoğlu, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu

1. PERİYOT: 24 – 17

DEVRE: 40 – 31

3. PERİYOT: 58 – 52

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