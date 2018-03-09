Taraftarlardan Ali Koç’a büyük destek!

Fenerbahçe taraftarı, başkan adayı Ali Koç için destek çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe taraftarının Ali Koç heyecanı gün geçtikçe artıyor. Taraftarlar, bastırdıkları stickerları buldukları her yere yapıştırarak, sosyal medyada ‘#AliKoçHerYerde’ etiketiyle paylaşıyor. Fenerbahçe taraftarlarının, ‘Tam Zamanı Şimdi Platformu’ adıyla kurduğu bu oluşumla Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç’a desteklerini bildiriyor.

Taraftarların kendi aralarında bütçe oluşturup çalışmalar yürüttüğü söz konusu platforma binlerce sticker talebi ve mesaj gelmekle beraber, bazı taraftarlar da kendi maddi imkanlarıyla sticker ve broşür bastırıp, çevre illerde dağıtarak bu oluşuma destek oluyor.

Fenerbahçe`de prim sisteminde değişikliğe gidiyor! Fenerbahçe'de bitime 10 maç kala prim sisteminde değişikliğe gidiyor. Sarı-lacivertli futbolcular bu sezon 3 kez primin kapısından dönünce yönetim konu ile ilgili olaya el attı. Kalan haftalarda şampiyonluk yolunda konsantrasyonun bozulmaması için 10 maçta alınacak her puana prim verilecek. İlgili Haberi Oku