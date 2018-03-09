Sergio Ramos’a kardeşinden sürpriz doğum günü hediyesi!
Real Madrid'in savunma oyuncusu Sergio Ramos, kardeşi Rene'nin kendisine aldığı doğum günü hediyesini Instagram hesabından paylaştı.
SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga takımlarından Real Madrid’in yıldızı Sergio Ramos, kardeşinin kendisine aldığı hediyeyi Instagram hesabından paylaştı.
30 Mart’ta 32 yaşına giren tecrübeli savunma oyuncusunun kardeşi Rene, klasik arabalardan ‘Fiat 600’ modelini Ramos’a hediye etti.
Instagram hesabından “Klasik arabalar asla ölmedi” yazan Ramos, “Erken doğum günü hediyesi. Teşekkürler kardeşim” ifadelerini kullandı.
Öte yandan aracın sağ kapısının kenarında ‘SR4’ yazılı olması dikkatlerden kaçmadı.
Son güncelleme: 10:57 | 09.03.2018