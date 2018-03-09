Roma’nın peşinde olduğu Abdülkadir Ömür kimdir?

Son dönemde Trabzonspor'da oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren Abdülkadir Ömür'ü Roma'nın transfer etmek istediği söylentileri artıyor. Peki Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür kimdir? Kaç yaşında? İşte cevabı...

Türkiye’de geleceğin Messi’si olarak gösterilen, Trabzonspor’un son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan genç yetenek Abdülkadir Ömür son dönemde oynadığı futbolla Avrupa’da birçok kulübün dikkatini çekmeyi başardı. Fiziki özellik olarak Messi’ye de benzeyen Abdülkadir Ömür, sürati ve teknik becerileri ile gelecekteki en büyük yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor. Peki Trabzonsporlu Abdülkadir kimdir? Abdülkadir Ömür kaç yaşında? İşte genç yetenek hakkında merak edilen her şey…

TRABZONSPORLU ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

25 Haziran 1999 tarihinde Çarşıbaşı, Trabzon’da dünyaya gelen Abdülkadir Ömür, futboldaki ilk adımlarını henüz 9 yaşındayken Trabzonspor altyapısında attı.

18 yaşındaki genç oyuncu, Trabzonspor as takımıyla kariyerindeki ilk resmi maçına 2016 yılının Aralık ayında Atiker Konyaspor ile oynanan maçın 62. dakikasında oyuna dahil olarak çıkmıştı.

Geçen sezon Türkiye Kupası’nda 3, Süper Lig’de de 2 maçta forma giyen Abdülkadir, bu maçlarda toplam 193 dakika sahada kaldı ve bordo-mavili forma altındaki ilk golünü de 22 Aralık 2016 tarihinde Kızılcabölükspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında kaydetti.