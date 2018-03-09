ÖZET İZLE: Alanyaspor Başakşehir maç özeti izle! Maçta 3 kırmızı kart, 5 gol…

Alanyaspor Başakşehir'i ağırladığı maçta rakibin tam 4-1 yenmeyi başardı. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Epureanu kırmızı kart gördü, Beşiktaş maçında forma giyemecekler. Merak edilen Alanyaspor Başakşehir maç özetini haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz. İşte Alanya Başakşehir öztepe maçı özeti ve maçın detayları...

Süper Lig’de 25. hafta Alanyaspor Başakşehir maçı ile açıldı. Kritik maçta alt sıralardan kurtulmak isteyen Alanyaspor, güçlü rakibi Başakşehir’i 4-1 yenmeyi başardı. Konuk takımda Epureanu, 71’de çift sarıdan atıldı. Alanyaspor’da ise genç yıldız Emre Akbaba 90’da çift sarıdan ihraç edildi. Ev sahibi takımın gollerini Junior Fernandes (2), Efecan ve Emre Akbaba kaydetti. Başakşehir’in tek golü ise 81’de Rijad Bajic’in ayağında geldi. Şampiyonluk iddiası taşıyan Başakşehir’de Epureanu ve sarı kart gören Emre Belözoğlu cezalı duruma düştü ve Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler. Alanyaspor Başakşehir maçı heyecanlı anlarını izlemek isteyen futbol severler için Alanya Başakşehir maç özetini, golleri ve önemli anlarını yer aldığı karşılaşmanın özeti aşağıda bulunan linkten izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖZETİ İZLE

ALANYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11

Aytemiz Alanyaspor: Haydar , Sackey , Efecan Karaca (Cenk Ahmet dk. 79 ), Mbilla (Villafanez dk. 67 ), Emre Akbaba , N'Sakala , Welinton , Tzavellas , Junior Fernandes , Taha (Fofana dk. 84 ?), Lamine Gassama

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan , Clichy , Attamah , Emre Belözoğlu , Epureanu , Visca , Jose Marcio (Bajic dk. 46 ), Mevlüt (Napoleoni dk. 69 ), Mahmut , Kerim Frei (Elia dk. 78 ), Çaiçara