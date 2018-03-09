Medipol Başakşehir’e Beşiktaş maçı öncesi iki büyük şok!

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcuları Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, Aytemiz Alanyaspor karşısında gördükleri kartlar nedeniyle önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, kritik bir üç puanın yanında zorlu Beşiktaş maçı öncesi iki önemli oyuncusunu da kaybetti. Mücadelenin 71. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Epureanu ile 90. dakikada sarı kart gören ve sınırda bulunan Emre Belözoğlu, önümüzdeki hafta siyah-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

Kadrosundan adeta değişilmez denebilecek iki oyuncusunu kaybeden Abdullah Avcı’nın bu futbolcuların yerine kimi oynatacağı ise merak konusu. Zira söz konusu oyuncular, Başakşehir’in ligin 21. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı mücadelede de forma giymemiş ve turuncu-lacivertli ekip, o maçı 2-1 kaybetmişti.

Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir: 4-1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ile başladı. Aytemiz Alanyaspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılırken konuk ekip Başakşehir, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Ev sahibi ise kümede kalma yolunda derin bir nefes almış oldu. İlgili Haberi Oku