Scott Moore, polis tarafından şok tabancasıyla vuruldu

İngiliz rugby oyuncusu Scott Moore, arabasıyla 240 km hızla giderken polisin takibine yakalandı. Polis, ünlü oyuncuya 6 kez şok tabancasıyla ateş etti.

İngiliz rugby oyuncusu Scott Moore, arabasını 240 kilometre hızla kullanırken polis tarafından takibe alındı.

Polisler yıldız oyuncuyu 50 dakika gözaltına almak için çaba sarf ettikten sonra sıkıştırdı. Polis memurlarından bir tanesi ünlü oyuncuya 50 bin voltluk şok tabancasıyla 6 kez ateş etti.

Karakola götürülen rugby oyuncusu polislerden kendisine orantısız güç kullandığı gerekçesiyle şikayetçi olurken 23 ay hapis cezasına çarptırılmaktan kurtulamadı.