Hakan Çalhanoğlu için şoke eden eleştiri: ‘Kimse ona teşekkür etmeyecek’

İngiltere'de yorumculuk yapan eski futvolcu Jermaine Jenas, Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal maçındaki penaltı pozisyonunda dürüst davrandığı için kimsenin ona teşekkür etmeyeceğini dile getirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun Arsenal ile oynadıkları Avrupa Ligi maçında bir penaltı pozisyonu sırasında yere düşmemesi eleştiri konusu oldu.

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Arsenal’i konuk eden Milan, kendi sahasında oynadığı maçı 2-0 kaybederek tur için işini zora soktu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir pozisyonda topla ceza sahası içine girer girmez kaleci David Ospina’nın müdahalesiyle karşılaştı.

Kolombiyalı file bekçisinin ayaklarına yaptığı müdahaleye rağmen yere düşmeyen ve topu kontrol etmeye çalışan Hakan Çalhanoğlu, dengesini sağlayamayınca pozisyon autla sonuçlandı.

Milan’ın yıldız orta sahası eğer yere düşmüş olsaydı hakemin penaltı kararı vermesinin olası olduğu yorumları yapılırken yorumculuk yapan eski futbolcu Jermaine Jenas’tan eleştiri geldi.

Konu hakkında açıklama yapan Jenas, “Bence bu pozisyon penaltı. Ospina’nın müdahalesi tamamen ayaklara ama Hakan çok dürüst ve hiçbir şey olmadı. Takım arkadaşları ve teknik direktörü ona bu yüzden teşekkür etmeyecek” ifadelerini kullandı.

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