Galatasaray için Nyon’da dev buluşma!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, UEFA’ya üç yıllık bir proje sunacak. Sarı-kırmızılılar, bu görüşmede Avrupa’dan men yerine, maaş sınırlaması ya da oyuncu satmadan transfer yapılmaması gibi yaptırımlar talep edecek.

Galatasaray'da merakla beklenen UEFA zirvesi bugün gerçekleşecek. Başkan Mustafa Cengiz ile beraber yönetici Okan Böke, İdari ve Mali İşler Direktörü Sedef Hacısalihoğlu ve muhasip üye Mete İkiz dün İsviçre'ye gitti.

Milliyet’in haberine göre; Nyon kentinde yapılacak zirvede sarı-kırmızılılar 3 yıllık bir projeksiyon gerçekleştirecek, bu çerçevede UEFA'dan da kendisine reçete vermesini isteyecek.

Önemli görüşme öncesi kulüpteki yöneticiler kesinlikle men cezasının söz konusu olmadığını belirtti. Galatasaray'ın daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı gibi bir anlaşma istediği bildirildi.

Bu durumda sarı-kırmızılılara transfer yasağının gelmeyeceği ancak yine maaş sınırlaması (65 milyon euro idi) ya da oyuncu satmadan transfer yapamayacağı gibi bir takım uygulama ile karşı karşıya kalabileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar ile UEFA Finansan Fair Play Komitesi arasındaki görüşmeden bugün bir karar çıkmayacağı ve bunun birkaç haftayı alabileceği de dile getirildi. Görüşme bugün saat 12.30'da başlayacak.

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