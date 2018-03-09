Fikret Orman’dan açıklamalar! Quaresma, Mertcan, Negredo…

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Volvo'yla imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın toplantısı düzenlerken önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, lig yarışında direkt rakiplerinin Galatasaray ile Başakşehir olduğunu söyledi. Orman ayrıca Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma’nın Fenerbahçe maçındaki hareketi ile olarak, “Quaresma’nın tecrübesiyle yapmaması lazımdı” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta Volvo ile düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'nın 5 maçlık cezasının tahkim kurulu tarafından onanmasının hatırlatılması üzerine Orman, “Hangi cezamız indirildi ki, bize özel muamele var. Olaya iki penceren bakmak lazım. Birinci oyuncumuzun yaptığını tasvip etmiyorum. Bu ilk defa olmuyor. Genel olarak rakibimizle oynadığımız zaman bazı oyuncularımızla ilgili şeyler yapıyorlar. Quaresma’nın tecrübesiyle yapmaması lazımdı. Stratejileri belliymiş, Pepe ve Quaresma. Pepe sakatlandı, Quaresma da 5 maç ceza aldı. Böyle bir olaya yeltenme olmasa bunları konuşmuyorduk. Bunların gerekleri yapılacaktır” diye konuştu.

“BİZİM BİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK”

Cezalar açıklanmadan önce kendilerini nazikçe ifade ettiklerini söyleyen Başkan Orman, “Sezon başında kibirli Beşiktaşlı diye başlandı. Şu anda öyle bir şey yok. Kollanan Beşiktaş diye konuşmaya başlandı. Hangi zamanda kollandı ki şimdi kollansın. Hiç kimsenin de kollanmasını istemiyoruz. Böyle bekleyişi olan da namerttir. Düzgün kararlar bekliyorduk. Sezon başında ilk maçı seyircisiz oynadık. Kadro kurarken bu olasılıkları yaptık. Quaresma’nın yerine Lens oynadı geçen hafta. O da büyük oyuncu. Uyum sürecini geçtiğini düşünüyorum. Gençlerbirliği maçıyla birlikte çok iyi bir grafik çizecektir. Şampiyonlukta Lens’in katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kimseden medet ummadık. Bunlar da bizim alışık olduğumu şeyler. İki sene önceki şampiyonlukta da benzer tablolar vardı, şampiyon olduk. Geçen sene de vardı, şampiyon olduk. Bu sene de şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bizim bizden başka dostumuz yok” şeklinde konuştu.

“11’E 11 OYNADIĞIMIZDA ALINAN SONUCU DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ”

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Vodafone Park’ta oynayacakları Bayern Münih maçı hakkında da konuşan Fikret Orman, “Oradaki maça şanssız başlamıştık. Burada inşallah öyle olmayacak. Onların taraftarı da gelecek. Onları güzel ağırlayacağız. Karşılaşmayı 11'e 11 oynadığımız da alınan sonucu dünyaya göstereceğiz. Bu maçta taraftarımızı stadı doldurmaya davet ediyorum” dedi.

“BİZİM DİREKT RAKİBİMİZ BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY”

Fenerbahçe ile oynanan maçlardaki gerginliğin sorulması üzerine Orman, “Beşiktaş mutluluktan beslenen bir camia. Topluluğa iyilik, güzellik sunmaya gayret ediyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un seçim süreçleri var. Biz de öyle bir şey yok. Kendi içlerindeki sorunları olmasından dolayı iki maçın gergin olmasının nedeni o. Fenerbahçe ile alakalı bir şey söylemiyorum. Ligde onlarla oynadık. Onlar bizim direkt rakibimiz değil. Onlarla polemiğe girmek istemiyorum. Şampiyonluk yolundaki rakibimiz Başakşehir ile Galatasaray. Kimseye prim yaptırmak istemiyorum. Beşiktaş ile maçları yok, Beşiktaş konuşuluyor. Beşiktaş ile gündem yapamaya çalışıyorlar. Gazetecinin tarafı yoktur. Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz. Camia kenetlenmiş durumda. Algılarla maçlar kazanılmaz. Sahada maç kazanılıyor.”

Orman, ayrıca Fenerbahçe'nin futbolcuları Josef de Souza ile Mehmet Ekici için tahkime gittiklerini de açıkladı.

“ADAMI MEŞHUR ETTİLER”

“Bizim de hatamız. Adamı meşhur ettiler. Bizim üzerimizden bir şeyler yazarak kendini meşhur etmeye çalışıyor. Kendini Beşiktaş üzerinden popüler yapmaya çalışmasına müsaade etmem. Talimat verdim. Negredo'nun menajerini çağırdım. Açıklama yapılacak. Geldiğimiz nokta hep planlanmıştır, geldiğimde de söyledim. Bizim doğrularımız belli. Taraftarımız da bize güvenir. Daha fazla kimseye prim yaptırmayalımBiz Beşiktaş'ın parasını kimseye yedirmeyeceğiz diye geldik. Kimsenin haberi olmadan 6 ay önceden imza attığımız oldu. Vida'da olduğu gibi. Açıklanmamış bir strateji üzerinden böyle olmuş böyle yapılmış demek olmaz. O kimseye prim yaptırtmam. Onların listesini versinler, onların listesindeki menajerlerle mi iş yapalım. Böyle şey olmaz. Bu konuda da daha da fazla kimseye prim yaptırtmayalım. Bir transferle ilgili günü geldiğinde açıklamamızı zaten yaparız.”

“POZİTİF ORTAM YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Tesislere sık gittiğini vurgulayan Orman, “Şenol abi ile durum değerlendirmesi yaparız. Pozitif ortam yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç olduğu zaman senede 1-2'yi geçmeyecek kadar görüşmeler yapıyoruz. Fenerbahçe ve Trabzonspor'u yendiler. Camiamızda kenetlenme var. Şampiyon olacağız dedim. Artık kimsenin aklında soru yok. Bütün maçlarımızı kazandığımız zaman zaten şampiyonuz. Türkiye'nin en kuvvetli kadrosuna sahibiz” ifadelerini kullandı.

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“BEŞİKTAŞ TARAFTARINI GALEYANA GETİRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ”

Atama ve seçimle bir yerlere gelenler arasında farklar olduğunu söyleyen Fikret Orman, “Kurullar atama ile gelen yerler. Bizler ise seçimle gelen yerlerdeyiz. Seçimle gelen yerde siyaset olur. Atanan insanlar görev için gelir. Hukukla ilgili olanlar hukuksal kararlar almalı. Sosyal medyada yazıldı diye kararlar alınmamalı. Bunlar futbola zarar veren şeyler. Beşiktaş taraftarını galeyana getirmeye kimsenin gücü yetmez. Beşiktaş taraftarı her zaman takımını destekler. Yöneticilik mazeret değil çözüm bulma yeridir” açıklamasında bulundu.

“AYKUT KOCAMAN İŞİNE BAKACAK”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın geçen haftaki Akhisarspor maçından sonra Beşiktaş maçıyla ilgili yaptığı açıklamalara da cevap veren Orman, “Aykut Kocaman rakibimizin değerli bir hocası. Fenerbahçe ile ligde maçımız bitti. Kupada bir maçımız daha var. Algı üzerinden yapılan şeyler sahada tutmuyor. Biz top oynayacağız. İzleyenlere güzel anlar yaşatacağız. Bundan sonra herkes işine bakasın. Akhisar ile oynuyorsun Beşiktaş ile ne işin var. Aykut hocanın babası iyi Beşiktaşlı, divan kurulu üyesidir. Aykut hoca camiamızda sevdiğimiz bir hoca. Kalp kırmak istemiyorum. İşine bakacak, sahada kazanmaya bakacak” ifadelerini kullandı.

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“HER DERBİ KENDİ İÇİNDE ÖNEMLİDİR”

Beşiktaş ile oynanan derbilerin artık daha önemli olduğunun sorulması üzerine Orman, “Beşiktaş yükselişte olan bir kulüp. Her derbi kendi içerisinde önemlidir. Beşiktaş şu anda gündemde olan bir kulüp. Bütün maçlarda bize karşı ekstra motive oluyorlar. Büyük kulüp olmanın durumu. Bundan rahatsızlığımız yok. Kadromuz yeterli. Rekabet etmek için tansiyon yüksek oluyor. Tecrübemizle bunu aşacağız” dedi.

“GALATASARAY’I AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR”

Türkiye'nin futbol markasının yükseltilmesi gerektiğini ifade eden Fikret Orman, “Türkiye, ekonomik olarak Avrupa'nın 6. ligi. Ama sıralamada öyle değiliz. Zarar veren noktalarını ortadan kaldırmamız lazım. 2000 senesinde Galatasaray UEFA şampiyonu oldu. Galatasaray'ı aşağıya çekme savaşları oldu. Beşiktaş ile son 4 senede elde ettiğimiz başarılar iyi şeyler, gayet içerisindeyiz. Biz sahada birbirimizin rakibiyiz, düşmanı değil. Futbolun marka değerini arttırdığımız sürece seviye alacaktır. İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya'da lig bitti. Kavgayı değil, mücadeleleri ortaya çıkarmalıyız. Aşağıya çekmek ile olmuyor. Galatasaray, Fenerbahçe bu başarıları elde etti. Kimseyi küçümsemiyorum. Hep beraber yukarıya çıkma gayretinde olmalıyız. Kulüpler Birliği olarak bazı çalışmalarımız var. Mali olarak bütün kulüplerin toparlanmaya ihtiyacı var. Oyuncu sakatlama zihniyeti Türk futboluna bir şey getirmez” diyerek sözlerini noktaladı.