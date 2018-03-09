FIFA’dan Trabzonspor açıklaması

FIFA, resmi bir açıklama yayınlayarak Trabzonspor'un, Matus Bero transferi nedeniyle Trencin'e olan borcunu ödemediğini ve bu nedenle bordo-mavililere bir dönem transfer yasağı getirildiğini ifade etti.

FIFA yaptığı resmi açıklama ile Trabzonspor’a bir dönem transfer yasağı getirdiğini duyurdu. Açıklamada, 29 Ocak tarihinde Matus Bero transferi nedeniyle Trabzonspor’un Trencin’e olan borcunu 1 ay içinde ödemesi yönünde uyarı yapıldığı, ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı. FIFA`dan Trabzonspor`a transfer yasağı! Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Matus Bero transferinde Trencin kulübüne yapması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin gecikmesi nedeniyle FIFA tarafından 1 dönem transfer yasağı ile cezalandırıldı cezalandırıldı. Bordo mavili kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, borcun ödendiğini ancak karşı tarafın bunu FIFA'ya bildirmediğini duyurdu. İlgili Haberi Oku

30 günlük dönemde ödemenin gerçekleişmemesi üzerine bordo-mavili kulübün yaz transfer döneminde transfer yapamayacağı (yerli ya da yabancı oyuncuya lisans çıkartamayacak) ifade edildi. Trabzonspor ise daha önce yaptığı açıklamada “Karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor`da büyük kriz! 2018`de maaşını alan yok! Trabzonspor´da 16´ncı başkan olan ve `50´nci yılda şampiyonluk´ parolasıyla göreve soyunan Muharrem Usta ve yönetimi hedefine ulaşamadı, görev süresinin son yılında kongre kararı aldı. Zor günler geçiren bordo mavili ekipte personelin 2018 yılında maaş alamadığı öğrenildi İlgili Haberi Oku