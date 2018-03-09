FIFA’dan Trabzonspor açıklaması
FIFA, resmi bir açıklama yayınlayarak Trabzonspor'un, Matus Bero transferi nedeniyle Trencin'e olan borcunu ödemediğini ve bu nedenle bordo-mavililere bir dönem transfer yasağı getirildiğini ifade etti.
FIFA yaptığı resmi açıklama ile Trabzonspor’a bir dönem transfer yasağı getirdiğini duyurdu. Açıklamada, 29 Ocak tarihinde Matus Bero transferi nedeniyle Trabzonspor’un Trencin’e olan borcunu 1 ay içinde ödemesi yönünde uyarı yapıldığı, ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı.
30 günlük dönemde ödemenin gerçekleişmemesi üzerine bordo-mavili kulübün yaz transfer döneminde transfer yapamayacağı (yerli ya da yabancı oyuncuya lisans çıkartamayacak) ifade edildi. Trabzonspor ise daha önce yaptığı açıklamada “Karşı tarafın ödemeyi FIFA’ya bildirmemesinden kaynaklı ortaya çıkan bu durumun düzeltilmesi için gerekli girişimler başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.