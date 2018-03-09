Eskrimde bir madalya da Aylin Çakır’dan!

Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda sporcularımız, başarılı performanslarıyla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Genç kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden Aylin Çakır, üçüncü sırada yer aldı ve bronz madalyaya uzandı.

Soçi’de devam eden 2018 Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcilerimizden Aylin Çakır, genç kızlar kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Sporcumuz, yarı final mücadelesinde Rus rakibi Alina Mikhailova’ya 15-11’lik skorla mağlup olarak üçüncü sırada yer aldı.

Aynı kategoride mücadele eden ve yıldız kızlar takım kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan ekipte yer alan sporcularımızdan Nisanur Erbil 23., Deniz Selin Ünlüdağ ise 32. sırada yer aldı.

Final müsabakasında ise Rus sporcu Alina Mikhailova, Macar sporcu Liza Pusztai’yi 15-8 ile geçti ve altın madalyanın sahibi oldu.

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