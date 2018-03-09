Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz: ‘Kimse bize kadro analizi öğretmesin’

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Genç oyuncuların üzerine fazla gidildiğini savunan ve ellerindeki kadroyla sezonu noktalamak durumunda olduklarını vurgulayan İldiz, "Kadro analizini falan kimse bize öğretmesin" dedi.

Eskişehirspor Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı, Altınordu maçının hazırlıklarına devam ediyor. Geçen hafta Erzurumspor deplasmanında alınan 2-1’lik mağlubiyet sonucu hazırlıklara ara vermeden devam eden Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Yücel İldiz, genç oyuncuların rahat bırakılmasının gerektiğini söyledi.

Transfer yasağından dolayı kadronun genişlemediğini ve eldeki oyunculardan bir kısmının da takımdan ayrıldığını belirten İldiz, genç bir oyuncu kitlesi ile mücadele ettiklerini aktardı. Geride kalan 6 haftada güzel bir istatistiğe sahip olduklarını ifade eden İldiz, “Bugüne kadar gerek sizler, gerekse Eskişehir’in spor kamuoyu hepimizi inanılmaz destekledi. Tüm takımlar biliyorsunuz devre arasında transfer yaparken, bizde ise tam tersi 5-6 oyuncu gitti. Şu anda elimizdeki mevcut kadro içerisinde 22 oyuncu var. Bu oyuncuların 12-13 tanesi Eskişehirli, 6-7 çocuğumuz U-20’den yeni geldi. Bunları sporcu ve futbolcu yaparak takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bir yandan da kendimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Takımın gidişatı ile ilgili geldiğim gün ne diyorsam, bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Farkındaysanız hiçbir şekilde bizim söylemlerimizde bir değişiklik olmadı. Tabii ki tüm bunları yaparken genç oyuncularımız düşecekler, kalkacaklar ama yürümesini de öğrenecekler. Bütün mesele bu ama son 6 haftaya baktığımız zaman bu takımın 4 galibiyeti 1 beraberliği ve 1 yenilgisi var. Baktığınız zaman iyi bir istatistik ve son 6 haftaya baktığınız zaman en ön sıralarda oluruz. Ama bu yeterli mi? Değil çünkü bizim daha önceki kayıplarımız var” dedi. Avrupa`nın devleri Berke için sıraya girdi! Barcelona, Juventus ve Dortmund, Berke Özer'in peşinde!Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, dünya devlerinin radarına girdi. Başta Barcelona, Juventus ve Borussia Dortmund, genç kaleciyi kadrosuna katma girişimlerine başladı. İlgili Haberi Oku

“Saha içinde ayakta kalmaya çalışıyoruz”

Genç oyunculara yardımcı olunarak Eskişehirspor’u en iyi yerlere getirmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen İldiz, “Son günlerde özellikle genç oyuncular ve takımın kadrosu ile ilgili çok geniş kadromuz varmış gibi küçük küçük çevrelerde kadro analizleri üretiyorlar. Böylesine dar bir dönemden geçerken Eskişehirspor camiasına buradan sesleniyorum, elimizden geldiğince tabi ki biz eleştirileri vesaire göğüsleriz o konuda herhangi bir sıkıntı yok. Sağlıklı eleştiri varsa, her şeyi dikkate alırız ama bu tip dönemlerde kesinlikle bu takımın 8 tane maçı kalmışken ve böyle bir kadro yapısına sahipken ufak ufak şeylerden yıpratılmaya çalışılması hiç hoş değil. Yeni antrenör falan da değiliz. Kadro analizini falan kimse bize öğretmesin. Bu nedenle buradan tüm ebeveynlere, genç oyuncuların yakınlarına ve herkese sesleniyorum, tamamen çocukların rahat bırakılması lazım ki biz onlara yardımcı olalım.

Bu kadrodan imkanlar ölçüsünde faydalanalım ve sağlıklı bir şekilde sezon sonunu getirelim. Çünkü şu anda da benim bildiğim kadarıyla yönetim kurulu dosyalarla vesaire uğraşıyor. Bir takım puan silmelerin önünü kapatmak için açıkları kapatmaya çalışıyorlar. Pek açıklama yapmıyorlar ama ben biliyorum. Bizde saha içinde ayakta kalmaya çalışıyoruz. Daha iyisi olabilir miydi? Bütün yokluklara rağmen biraz da futbol şansı yanınızda olacak. Olabilirdi, daha kötüsü de olabilirdi. Elimizdeki imkanlar ile 8 maçı bitirip, Eskişehirspor’u en iyi yere getireceğiz” diye konuştu. Samsunspor`a baklava dopingi! Spor Toto 1. Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Samsunspor'da antrenmanı izleyen divan kurulu ve dernek üyeleri futbolcularla, teknik heyete baklava ikram etti. İlgili Haberi Oku