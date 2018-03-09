Erkan Zengin ayrılığı resmen açıkladı

Eskişehirspor'da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Erkan Zengin sosyal medya hesabından sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşen ve kulüp ile yollarını ayırdığını açıklayan Erkan Zengin, sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu Twittter hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehirspor kulübünden alacaklarından dolayı sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Spor Kamuoyuna DuyuruEskişehirspor la olan sözleşmemi 08.03.2018 tarihinde sözleşmemden doğan alacaklarımdan dolayı fesih etmiş bulunmaktayım.Bundan sonraki süreçte ESKİŞEHİRSPORA başarılar dilerim. — Erkan Zengin (@ErkanZ10) 8 Mart 2018

Spor teşkilatında kadının adı yok İlgili Haberi Oku