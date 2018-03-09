CANLI YAYIN: Zalgris Kaunas Fenerbahçe Doğuş maçı canlı izle! FB basket maçını izle!

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımı Zalgris Kaunas'e konuk oluyor. Euroleague 25. hafta maçında Fenerbahçe Zalgiris'i yenmesi durumunda play-off turuna yükselmeyi garantileyecek. İşte Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas maçı canlı izleme yollları ve ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtı...

Euroleague’in en büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe Doğuş 25. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgris Kaunas’a misafir olacak. Obradovic’in Fenerbahçe’nin başında Turkish Airlines EuroLeague’deki 100. galibiyetini kazanmak isterken, ayrıca kazanması halinde üst üste 4. galibiyetini alıp play-off turuna yükselmeyi garantileyecek ve gelecek haftaki CSKA Moskova maçı öncesi moral depolayacak. Peki Zalgris Kaunas Fenerbahçe Doğuş THY Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Bu akşam oynanacak mücadelenin canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

ZALGRİS KAUNAS FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 25. maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas takımına konuk oluyor. 9 Mart günü 21:00’de başlayacak mücadele beIN Sports3 ve beIN Sports Haber kanallarında canlı yayınlanacak. Aşağıda paylaştığımız linkten Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

ZALGRİS KAUNAS FENERBAHÇE DOĞUŞ MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE DOĞUŞ’TA SON DURUM

Fenerbahçe Doğuş, EuroLeague'deki son maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaştı. Ekibimiz, 2 Mart Cuma günü TSİ 23:00'te oynanan bu zorlu ve kritik karşılaşmayı 83-86 kazanmayı bildi. Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 20 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile yıldızlaştı. James Nunnally 16 sayı bulurken, üç sayı çizgisinin gerisinden 4/4 ile hücum etti. Luigi Datome de 17 sayı üretti. Takımımız, bu sonuçla 24. Hafta karşılaşmaları sonunda 17. galibiyetini elde ederek Play-off'a saha avantajıyla girebilme konusunda önemli bir adım attı.

THY AVRUPA LİGİ’NDEKİ 10. RANDEVU

Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi’nde 10. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli takımın, Litvanya temsilcisiyle daha önce yaptığı 9 maçta 6’ya 3 üstünlüğü bulunuyor.