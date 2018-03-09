CANLI YAYIN: Roma Torino maçı canlı izle! (Tivibu canlı yayın)

2018 yılında yakaladığı çıkışı devam ettiren Cengiz Ünder'li Roma, bu akşam Torino'yu misafir ediyor. Dev karşılaşmayı canlı izlemek istemek isteyen futbol severler Roma Torino maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor? Haberimizin içerisindeki linkten Roma Torino maçı canlı izleyebilirsiniz.

Attığı gollerle takımının son dönemde flaş ismi olan Cengiz Ünder İtalya Seria A’da Torino karşısına çıkıyor. Oynadığı futbolla taraftarlarını mutlu eden Roma, zorlu Torino maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Gelecek sene Şampiyonlar Ligi’nde yer almasına kesin gözüyle bakılan Roma, Torino karşısında zaferle ayrılarak bu hedefe bir adım daha yaklaşmanın peşinde. Cengiz Ünder’in ilk 11’de başlayacağı karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbol tutkunları günün erken saatlerinden itibaren Roma Torino maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırıyor. Ayrıca Roma Pendik maçını canlı izlemek isteyenler için haberimizi içerisinde canlı izle linki yer alıyor.

ROMA TORİNO MAÇI CANLI İZLE

ROMA TORİNO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A 28. hafta mücadelesinde Roma sahasında Torino’yu konuk edecek. Olimpico’da oynanacak maç bu akşam 22.45’te başlayacak. Roma Torino maçı Tivibu Spor 2’den canlı izlenebilecek.

ROMA TORİNO MAÇI İLK 11

ROMA: Alisson, Florenzi, Manolas, Jesus, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, CENGİZ ÜNDER, Schick, El Shaarawy

TORİNO: Sirigu, N’Koulou, Moretti, Berenguer, Acquah, Ansaldi, Baselli, De Silvestri, Falque, Rincon, Belotti