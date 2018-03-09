Beşiktaşlı Atınç Nukan yeniden ameliyat olacak

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, savunma oyuncusu Atınç Nukan'ın yeniden ameliyat olacağını açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı süren Atınç Nukan’ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Atınç’ın yeniden ameliyat olacağının bildirildiği açıklama şöyle;

“Sezon başı Ağustos ayında sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle Almanya’da ameliyat olan oyuncumuz Atınç Nukan’ın yapılan son kontrollerinde ameliyat olduğu dizindeki bağda oluşan gevşemeye bağlı boşluk şikayeti nedeniyle yeniden ameliyat olamasına karar verilmiştir. Yarın (Cumartesi) sabah Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edilecek Atınç Nukan’a artroskopik ön çapraz bağ revizyonu uygulanacaktır.”

Fenerbahçe prim sisteminde değişikliğe gidiyor! Fenerbahçe'de bitime 10 maç kala prim sisteminde değişikliğe gidiyor. Sarı-lacivertli futbolcular bu sezon 3 kez primin kapısından dönünce yönetim konu ile ilgili olaya el attı. Kalan haftalarda şampiyonluk yolunda konsantrasyonun bozulmaması için 10 maçta alınacak her puana prim verilecek. İlgili Haberi Oku