Beşiktaş – Bayern Münih maçı biletleri satışa çıkıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında oynanacak Beşiktaş - Bayern Münih maçının biletleri satışa çıkıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, 5-0 mağlup olduğu maçın rövanşında 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Vodafone Park'da Alman ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.
Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli kombine sahipleri için yarın saat 11.00 itibariyle satışa çıkacak. Biletler 11 Mart Pazar saat 12.00 itibariyle genel satışa sunulacak.
Beşiktaş – Bayern Münih mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle:
Kategori 1: 600 TL
Kategori 2: 525 TL
Kategori 3: 450 TL
Kategori 4: 425 TL
Kategori 5: 400 TL
Kategori 6: 375 TL
Kategori 7: 180 TL
Kategori 8: 170 TL
VIP: 1.350 TL
1903 A-E BLOK: 1.350 TL
1903 B-D BLOK: 1400 TL
1903 C BLOK: 1.500 TL