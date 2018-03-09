Badou Ndiaye’den Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e cevap!

Devre arasından Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, çok konuşulan transfer süreci ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’dan 16 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiltere Premier Lig ekibi Stoke City’ye transfer olan Badou Ndiaye önemli açıklamalar yaptı.

İşte yıldız oyuncunun açıklamaları:

Türk spor basınını günlerce meşgul eden Stoke City’ye transfer sürecini bir de senden dinleyebilir miyiz?

Aslında ben ilk başta gitmek istemedim. Kulüp de beni takımda tutmak istedi. Ancak daha sonra Stoke City, Galatasaray’a çok iyi bir teklif yaptı. Kulüp de bunu değerlendirmek istedi ve transferim gerçekleşti.Galatasaray taraftarı bana kızmasın. Ben onları yüzüstü bırakmadım. Galatasaray hala kalbimde.

Galatasaray’ın maçlarını takip ediyor musun?

Tabii ki Galatasaray’ı takip ediyorum. Tekrar lider olduk. Şampiyon olacağımıza yüzde yüz inanıyorum.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz senin için ‘Menajeri kafasını karıştırdı’ dedi. Doğru mu?

Bu konuya girmek istemiyorum. Başkana cevap vermeyeceğim. Galatasaray’da çok güzel günler geçirdim. O günleri hayatım boyunca unutmayacağım.

Galatasaray’da Süper Lig’in ilk yarısında oyunculara maaşları ödenmedi. Bu durum takımın performansını olumsuz etkiledi mi?

Olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Zaten ilk yarı hep zirvedeydik. Ben ve takım arkadaşlarım para için değil Galatasaray forması için mücadele ettik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık.

Takım içindeki en iyi arkadaşın Gomis son iki maçta 7 gol attı. Yorumun?

Hiç şaşırmadım (gülerek). Gomis’in bu golleri benim için sürpriz olmadı. Üst düzey bir forvet ve örnek bir profesyonel. Daha çok gol atacak.

Türkiye ile İngiltere liglerini kıyaslar mısın?

Premier Lig’de oyuncular daha fazla inisiyatif alabiliyor. Burada oyuncular çok kaliteli. Elbette Türkiye’deki oyuncular kalitesiz demiyorum ama İngiltere farklı bir seviye. Burada futbol çok hızlı oynanıyor.

Badou; son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?

Galatasaray taraftarına mesajım var: Onlar hala kalbimde ve şampiyonluğu onlar için de çok istiyorum. Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transfer olmamı sağlayan Cenk Ergün’e de teşekkür ediyorum.Çok iyi bir insan.