CANLI | Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir: 1-0 (İkinci yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Aytemiz Alanyaspor Medipol Başakşehir maçı ile başlıyor. Konuk ekip Başakşehir'in kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hesapladığı, ev sahibi Alanya'nın ise kazanarak düşme hattında rahat bir nefes almak istediği karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Ev sahibi Alanya, 32'de Junior Fernandes'in şık golüyle öne geçti. İkinci yarı oynanıyor.

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta mücadelesi Aytemiz Alanyaspor’un Medipol Başakşehir’i konuk ettiği karşılaşma ile başlıyor. Başakşehir, üç puana uzanarak liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturmak ve rakipleri üzerinde baskı kurmak istiyor. Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor ise kümede kalma yarışında güçlü rakibine karşı puan veya puanlar elde ederek rahat bir nefes almanın peşinde. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Medipol Başakşehir’de, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesinde Emre Belözoğlu, Gael Clichy ve Junior Caiçara sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu üç oyuncu mücadelede sarı kart görmeleri halinde, 26. haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında oynayamayacak. Aynı zamanda Başakşehir’de bu maçta Arda Turan ve Emmanuel Adebayor sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! Dakika 32: Aytemiz Alanyaspor, Junior Fernandes’in golüyle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mbilla’nın topuk pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fernandes, sağ köşeye yerden düzgün kesti ve takımını öne geçirdi: 1-0.

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Junior Fernandes, Mbilla

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Epuranu, Clichy, Mahmut, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt