Ayın futbolcusu seçilen Cengiz Ünder’e araba hediyesi!

İtalya Seria A'da son günlerde gösterdiği performans ile herkesin beğenisini toplayan ve Roma'da ayın oyuncusu seçilen Cengiz Ünder'e sponsor firma tarafından ödül olarak araba verildi.

İtalya Serie A takımlarından Roma’da son haftaların formda futbolcusu Cengiz Ünder, Roma’da ayın futbolcusu seçildi. İtalyan kulübü, Milli yıldıza ödül olarak ise bir araba hediye etti.

Son 6 maçta 6 gol ve 1 asist kaydeden ve Roma’daki en iyi performansını ortaya koyan Cengiz, bu performansıyla en iyi futbolcu ödülüne layık görüldü.

Hediye olarak kendisine verilen araba önünde poz veren Cengiz, bu sezon toplamda ise 21 maçta 6 gol ve 1 asist üretti.

Flaş iddia! `Cengiz Ünder kaçtı, Abdülkadir Ömür`ü alalım` Ada basını, Tottenham'ın Cengiz Ünder'i kaptırdığını Abdülkadir Ömür'ü ise almakta kararlı olduğunu yazdı. İlgili Haberi Oku