Avrupa’nın devleri Berke için sıraya girdi!

Barcelona, Juventus ve Dortmund, Berke Özer'in peşinde!Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, dünya devlerinin radarına girdi. Başta Barcelona, Juventus ve Borussia Dortmund, genç kaleciyi kadrosuna katma girişimlerine başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü’nün ardından bir başka yıldız daha çıkarmaya hazırlanıyor. Altınordu’nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Fransız basınının haberine göre Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund, Chelsea ve PSV Eindhoven, Berke Özer’i transfer etme yarışına girdi.

TRANSFER DÖNEMİNDE İMZAYI ATACAK!

18 yaşındaki kaleciyle Dortmund’un iletişime geçtiği ve 1.90 boyundaki kalecinin yaz transfer döneminde Avrupa’nın dev takımlarından birisi ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Altınordu ile sözleşmesi 2019 yılında sona erecek Berke Özer, bu sezon İzmir ekbinin kalesini 6 kez korudu. Türkiye U17 Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Berke’nin ismi transferde üç büyüklerle de anılıyordu.

Altınordu`nun gençlerinden kadın çalışanlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü jesti Altınordu altyapısında forma giyen genç futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tesiste çalışan kadınların işlerini yaptı. Odaları temizleyen genç yetenekler, mutfakta patates soydu, cam sildi, soğan doğradı, bulaşık ve çamaşır yıkadı. İlgili Haberi Oku