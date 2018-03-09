7Days EuroCup | Buducnost Voli Podgorica 71-78 Darüşşafaka

7Days Eurocup'ta mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka, çeyrek final serisi ikinci maçında deplasmanda Buducnost Voli Podgorica'yı 78-71 mağlup etti. Üç maçlık serinin ilk karşılaşmasında rakibini İstanbul'da 57-54 yenen Daçka, seride durumu 2-0 yaptı adını yarı finale yazdırdı.

7Days EuroCup’ta çeyrek finalde mücadele eden temsilcimiz Darüşşafaka, üç maçlık serinin ikinci karşılaşmasında Buducnost Voli Podgorica’ya konuk oldu. İlk maçı evinde 57-54 kazanan Daçka, deplasmanda da rakibini 78-71’lik skorla mağlup etmeyi başardı ve seride durumu 2-0’a getirerek adını yarı finale yazdırdı.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren Darüşşafaka’da Scottie Wilbekin, 22 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibinde ise Kyle Gibson’ın 19 sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi. Daçka’nın yarı finalde Bayern Münih ile Unics Kazan’ı bir araya getiren eşleşmenin galibi ile final mücadelesi verecek. Temsilcimizin rakibi çarşamba akşamı belli olacak.

SALON: Moraca

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez, Aare Halliko, Tomasz Trawicki

BUDUCNOST PODGORICA: Suad Sehovic, Doellman 11, Gordic 8, Zoran Nikolic 3, Gibson 19, Ivanovic 16, Sead Sehovic 2, Ilic, Popovic 8, Danilo Nikolic 4

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 22, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Baygül 10, Johnson 12, Eric 4, Kidd 11, Cummings 7, Okben Ulubay 2, Furkan Aldemir 2

1. PERİYOT: 12-19

DEVRE: 26-39

3. PERİYOT: 46-59

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