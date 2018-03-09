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18 yaşındaki genç futbolcu Thomas Rodriguez hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta takımla kamptayken otel odasında ölü bulunan Fiorentina kaptanı Davide Astori'nin acısı geçmemişken şimdi de Fransa'dan kötü bir haber geldi. Ligue 2 ekiplerinden Tours'un 18 yaşındaki oyuncusu Thomas Rodriguez yatağında ölü bulundu.
16:299 Mart 2018
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18 yaşındaki genç futbolcu Thomas Rodriguez hayatını kaybetti

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 2 takımlarından Tours’un 18 yaşındaki futbolcusu Thomas Rodriguez’in ölüm haberi dünya futbolunu sarstı.

Tours Kulübü’nden yapılan açıklamada, altyapıda yetişen 18 yaşındaki genç futbolcunun yatağında hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu ifade edildi.

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Yaşanan olay sonrasında Tours ile Valenciennes arasında oynanacak maçın ertelendiği belirtilirken bu hafta Fransa’da oynanacak maçlarda saygı duruşu yapılacağı belirtildi.

Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Thomas Rodriguez Tours
Son güncelleme: 16:38 | 09.03.2018
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