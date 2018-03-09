18 yaşındaki genç futbolcu Thomas Rodriguez hayatını kaybetti

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 2 takımlarından Tours’un 18 yaşındaki futbolcusu Thomas Rodriguez’in ölüm haberi dünya futbolunu sarstı.

Tours Kulübü’nden yapılan açıklamada, altyapıda yetişen 18 yaşındaki genç futbolcunun yatağında hayatını kaybetmiş şekilde bulunduğu ifade edildi.

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Yaşanan olay sonrasında Tours ile Valenciennes arasında oynanacak maçın ertelendiği belirtilirken bu hafta Fransa’da oynanacak maçlarda saygı duruşu yapılacağı belirtildi.

Fiorentina’nın kaptanı Davide Astori de geçen hafta otel odasında kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybetmişti.

La LFP a appris avec une immense émotion le décès de Thomas Rodriguez, jeune joueur du centre de formation du Tours FC

Dans ce contexte, la LFP a décidé de reporter @ToursFC / @VAFC, et de faire respecter une minute de silence sur tous les terrains → https://t.co/4E4ERVbEeK pic.twitter.com/FixwB8vp7J

— LFP (@LFPfr) 9 Mart 2018