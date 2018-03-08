Yunanistan’da PAOK taraftarları televizyon kanalını bastı!

Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle puan silme ve saha kapama cezası alan Yunan PAOK Kulübü'nün yaklaşık 50 taraftarı ERT3 televizyon kanalını işgal etti. Taraftarlar sunucuya bir metin okuturken yaşanan olay ülkede gündeme oturdu.

SKOR DIŞ HABERLER / Yunanistan takımlarından PAOK takımının taraftarları, ERT3 kanalının canlı yayınını işgal etmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, Yunan televizyon kanalının stüdyosunu işgal ederek futbol federasyonunun verdiği cezalara karşı sunucuya canlı yayında bir metin okuttu.

Kanaldan yapılan açıklamada, taraftarların bu işgal hareketi kınanırken sunucuya okutulan metnin zorla ve yayın akışı dışında gerçekleşen olay nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Yapılan eylemin demokratik olmadığına ve spor ruhuyla uyumlu olmadığına dikkat çeken kanal yönetimi, konuyla ilgili yasal başvuruların yapıldığını dile getirdi.

Yunansitan Futbol Federasyonu, Olympiakos maçında çıkan olaylar nedeniyle PAOK’un 3 puanını silmiş ve 2 maç saha kapatma cezası vermişti.

PAOK taraftarlarının okuttuğu metinde şu ifadeler yer alıyordu;

“Bu spor tarihinin en büyük skandalı. Olympiakos yararına çalışan Yunanlılar bundan utanmalıdır. Yapılanın demokrasi ile alakası yoktur. Spor ile de bir alakası bulunmamaktadır.”

Yunanistan`ın dev kulübü Olympiakos'a puan silme cezası Yunanistan'da şampiyonluğun en önemli adaylarından Olympiakos zirve yolunda büyük darbe yedi. Tarihi cezalar kesilen Atina ekibinin üç puanı silindi, iki maç seyircisiz oynama verildi. İlgili Haberi Oku