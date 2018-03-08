UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Wembley’de müthiş maç!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı iki maçla devam etti. Wembley'de nefes kesen maçta Juventus 2-2'nin rövanşında deplasmanda Tottenham Hotspur'u 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Basel'i ilk maçta İsviçre'de 4-0 yenen Manchester City ise rövanşta konuğuna 2-1 yenildi ancak adını son sekiz takım arasına yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu ikinci maçları heyecanı devam ediyor. İtalya’da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Juventus, Tottenham Hotspur’a konuk oldu. Juventus, 39’da Heung Min Son’un golüyle geri düşse de 64’te Gonzalo Higuain ve 67’e Paulo Dybala’nın golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Juve bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Wembley’de oynanan maçta iki taraf da mücadeleleriyle beğeni topladı. Özellikle karşılaşmanın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. İlk maçta İsviçre’de Basel’i 4-0 mağlup eden Manchester City ise turu büyük ölçüde garantilediği ilk maçın rövanşında rakibine 2-1 mağlup oldu. City, 8’de Gabriel Jesus ile öne geçti ancak 17’de Mohamed Elyounoussi skoru eşitledi. Basel’e teselli galibiyetini getiren golü ise 77’de Michael Lang kaydetti. City turu geçen taraf 0ldu. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar: Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Juventus. Dani Alves`ten Cristiano Ronaldo`ya çirkin hareket! Paris Saint-Germain'in Real Madrid'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bir pozisyonda Dani Alves, burnundan aldığı pisliği Cristiano Ronaldo'nun formasına sürdü. Alves'in çirkin hareketi kameralara böyle yansıdı! İlgili Haberi Oku