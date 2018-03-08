Trabzonspor’a şimdi de Ersun Yanal şoku!

Trabzonspor FIFA'nın verdiği transfer yasağının ardından bir şok haberle daha sarsıldı... TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor ile yollarını ayıran Ersun Yanal'ın 1.3 milyon Euro'luk tazminat kararını onadı.

Trabzonspor FIFA’dan gelen transfer yasağının ardından ikinci bir haberle daha sarsıldı. TFF Tahkim Kurulu bordo mavililerin yollarını ayırdığı Ersun Yanal için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun verdiği kararı onadı. Trabzonspor bu kararla birlikte Ersun Yanal’a 1.3 milyon Euro tazminat ödeyecek.

Sporx’in haberine göre, fesih tarihine kadar, bordo-mavili kulüpten 230 bin Euro gecikmiş alacağı bulunan Ersun Yanal’ın, görevinin haksız feshedildiğine karşılık Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na açtığı dava sonunda, bordo-mavili kulüp Ersun Yanal’a toplam 1.3 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edildi.

UÇK’nın bordo-mavili kulüp aleyhine vermiş olduğu karar, Tahkim Kurulu’nun onamasıyla kesinleşmiş oldu. FIFA`dan Trabzonspor`a transfer yasağı! Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Matus Bero transferinde Trencin kulübüne yapması gereken 250 bin Euro'luk ödemenin gecikmesi nedeniyle FIFA tarafından 1 dönem transfer yasağı ile cezalandırıldı cezalandırıldı. Bordo mavili kulüp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, borcun ödendiğini ancak karşı tarafın bunu FIFA'ya bildirmediğini duyurdu. İlgili Haberi Oku