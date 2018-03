Survivor Ramazan kimdir? Gönüllüler takımındaki Ramazan Kalyoncu’nun hayat hikayesi…

Survivor tüm hızıyla sürerken izleyiciler Survivor'daki yarışmacıların hayat hikayeleriyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. Survivor gönüllüler takımında ilgi çeken yarışmacılardan olan Survivor Ramazan Kalyoncu'da merak edilenler arasında. İşte Survivor 2018 Ramazan Kalyoncu'nun hayatı...

Ramazan Kalyoncu, Survivor meraklıları tarafından araştırılıyor. İsmini ilk olarak katıldığı Göz6 yarışması ile duyuran Ramazan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ramazan Kalyoncu’nun fiziksel yapısı da dikkat çekiyor işte hayatı…

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR? SURVIVOR RAMAZAN’IN HAYATI…

Ramazan Kalyoncu, 8 Nisan 1990 tarihinde Rize’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren birçok spor ile uğraşan Kalyoncu, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yarışacak.

1998 yılında futbol oynamaya başlayan Kalyoncu, 2003 yılında boks yaptı. 2009’da Fitness Eğitmenliği ile uğralaş Kalyoncu, aynı zamanda Pilates, Yoha ve Bokwa dallarıyla da profesyonel olarak ilgilendi. Spor hayatının yanı sıra ekran önü için eğitimler aldı. Onun haricinde özel bir tiyatroda yer alarak kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey’de yarıştı ve burada finale kaldı. Idol Of Models yarışmasında da Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçilen Kalyoncu daha sonra Tv8’de yayınlanan Göz6 programında yarıştı. Birçok klip ve reklam filmlerinde de yer alan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018’de yarışacak.