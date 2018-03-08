Survivor Melih kimdir? Melih Özkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Melih’le ilgili merak edilenler…

Survivor 2018'in gönüllüler takımında yarışan Survivor Melih kimdir? Profesyonel voleybolcu olan Melih Özkaya kaç yaşında ve nereli? İşte Melih Özkaya'ya dair bilinmeyenler ve genç yarışmacının kısa yaşam öyküsü...

Gönüllüler Takımının güçlü yarışmacılarından Melih Özkaya’nın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Yıllarca profesyonel voleybolcu olarak sporun içinde olan Özkaya’nın dizi oyunculuğu kariyeri de var. Peki Survivor Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Melih Özkaya’nın hayat hikayesi, doğum tarihi ve kişisel bilgileri…

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya 1988 yılında dünyaya geldi. Çocukluk yıllarından itibaren spor dalları ile ilgilendi. Melih Özkaya amatör ve kısa vadeli çalışmalarının ardından profesyonel olarak voleybol oynamaya başladı. Bu sürece kadar 15 yıl boyunca voleybol oynadı. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde alt yapısında oynamaya başlayan Melih Özkaya 8 yıl süren profesyonel voleybol deneyiminden sonra 2. Lig voleybol takımlarında da yer almaya başladı. Tokat, Payas Belediye Spor, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve daha pek çok voleybol takımında oynadı. Melih Özkaya 3. Lig voleybol takımlarında da boy gösterdi.

2011 yılında kamera önü eğitim alarak oyunculuk yapmaya başladı. Ancak televizyon dizi oyunculuğu çok fazla uzun sürmedi. 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisinde 3. Sezonunda rol alan Melih Özkaya bu süreçten sonra oyunculuk eğitimini sürdürmeye devem ederken sporu da hiç bırakmadı. Aylarca Survivor 2018 All Star için hazırlanan yarışmacı Melih Özkaya artık Survivor 2018’de.

Melih Özkaya, Birce Akalay ve Murat Ünalmış'ın başrollerini üstlendiği 2012 yapımı Yer Gök Aşk adlı dizide de rol aldı.

MELİH ÖZKAYA’NIN BABASI DA TANIDIK BİR SİMA

Acun Ilıcalı, Melih Özkaya’nın ‘Var Mısın Yok Musun’ yarışmacılarından birinin oğlu olduğunu söyledi. Acun Ilıcalı, Melih'in ‘Var Mısın Yok Musun’da yarışan Metin Özkaya'nın oğlu olduğunu açıkladı. ‘Antikacı Metin’ lakaplı Metin Özkaya'nın Survivor'a geldiğini de söyledi.

Metin Özkaya, bir dönem ‘Var Mısın Yok Musun’ ve ‘Survivor’ yarışmalarında yarışmıştı.