Survivor Funda kimdir? Funda Alkayış evli mi, kaç yaşında? İşte gönüllüler yarışmacısı hakkında bilmek istedikleriniz…

Survivor 2018 Gönüllüler Takımı'nın en ilgi çeken yarışmacılarından birisi olan Survivor Funda kimdir? Dünya Kick Boks şampiyonu olan Funda Alkayış evli mi? Survivor Funda kaç yaşında? İşte DÜnya Şampiyonu sporcumuzla ilgili bilinmeyenler, merak edilenler ve kısa hayat öyküsü...

Survivor gönüllüler takımında yarışacak Funda Alkayış özerl hayatında Kick Boks sporu ile uğraşıyor. Öyle ki 27 defa Türkiye Şampiyonu ve 2 defa Dünya Şampiyonu olan Funda Alkayış. İşte Survivor Funda Alkayış kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Evli mi? sorularının yanıtı ve sportmen oyuncu ile ilgili bilinmeyenler…

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Funda Diken Alkayış, 1987 yılında Mersin'de doğmuştur. Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. 2009 yılında zayıflama amacıyla spora başlayan Funda Diken Alkayış; daha sonra sporu hayatına dahil etmiş ve Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu spor dallarıyla uğraşmaktadır.

50 kiloda Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonluğu elde etmiştir. 24 maçta 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atan Alkayış’ın 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ile üçüncülüğü bulunuyor.

Ali Alkayış ile evlidir. Funda Alkayış, spora ilk başladığında ailesinin karşı olduğunu bunun nedeninin ise vücudunun morarmış olmasını gösteriyor. Ancak bu spordan vazgeçmediğini inat ettiğini ve başarılı olduğunu belirtmiştir. Kickboksu erkek sporu olarak görmediğini bir çok kadın sporcunun erkek sporcudan başarılı olduğunu belirtmiştir. Bir sporda başarılı olmak için istemenin ve kazanmaya olan inancın önemli olduğunu belirtmiştir. Dünya Şampiyonu olan ve ülkemize 2 altın madalya getirmiştir.

Kick Boks sporunun bir tek erkekler üzerinde başarılı olmadığını kadınların da birçok erkekten bu spor dalında başarılı olduğunu belirten Alkayış, Survivor 2018’de Gönüllüler takımında yarışıyor.