Survivor Birsen kimdir? Atletik yapısıyla tanınan Birsen Bekgöz’ün hayat hikayesi…

Survivor'da atletik yapısıyla fizik üstünlüğüne dayanan yarışmalarda dikkat çeken Survivor Birsen Bekgöz kimdir? Survivor'da başarılı bir performans sergileyen Birsen Bekgöz'ün hayat hikayesi merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Birsen Bekgöz'ün yaşı boyu ve hayatı...

Survivor Birsen hırsıyla izleyicilerin beğenisini kazandı. Peki Birsen Bekgöz kimdir? Parkurlardaki performansı ile göz dolduran Survivor Birsen, izleyicilerin merakla araştırdıkları yarışmacılar arasında yer alıyor. Yarışmanın başlangıcında yaşadığı sakatlanma nedeniyle bir süre oyunlara katılamayan Birsen sonrasında adaya çabuk alıştı. İşte Survivor Birsen’in hayatına dair merak edilenler…

SURVIVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Birsen Bekgöz 1980 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Boyu 1.73. Milli atlet olan Birsen Bekgöz, olimpik sporcudur. Bir dünya şampiyonası, 2 Avrupa şampiyonası, bir de olimpiyatlarda yarışan Birsen Bekgöz, 2004 yılında 400 metre engelde Cezmi Or kupasında altın madalya kazandı. Evli olan Birsen Bekgöz, 2005'te Akdeniz Oyunları'nda 4×400 metre bayraklı yarışta bronz madalya kazandı.

Survivor Türkiye (@survivorturkiye)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 7, 2018 at 10:32ös PST )

Birsen Bekgöz yine aynı yıl İslam Oyunları'nda 7×100 metre bayrak yarışında altın madalya kazandı. Oyuncu aslen Ankaralı'dır.Sosyal medya hesabı Instagram'dan özel yaşantısına dair birçok paylaşımda bulunan Birsen Pekgöz, şimdiden konuşulmaya başlandı.

BACAK KASLARI ÇOK KONUŞULUYOR

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018'in ünlüler takımı kadar gönüllüler takımı da epey ses getirdi. Gönüllüler takımında yarışacak olan milli atlet Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkat çekti. Survivor adasına gitmeden önce Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Birsen Bekgöz, sportmen kişiliğini gözler önüne seren karelerin yanı sıra sık sık kızıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor. Takımındaki diğer isimler gibi oldukça iddialı olan Birsen Bekgöz “Kendimi aşmaya gidiyorum.” Sözleriyle kendi amacını ifade etmişti.