Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
9 Mart Cuma
20.00 Aytemiz Alanyaspor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
10 Mart Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa: Alper Ulusoy
16.00 Osmanlıspor – Bursaspor: Barış Şimşek
19.00 Beşiktaş – Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu
11 Mart Pazar
13.30 Göztepe – Antalyaspor: Fırat Aydınus
13.30 Kayserispor – Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray – Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler
12 Mart Pazartesi
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Trabzonspor: Ümit Öztürk