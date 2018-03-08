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Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.
12:008 Mart 2018
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Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 9, 10, 11 ve 12 Mart'ta oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

9 Mart Cuma

20.00 Aytemiz Alanyaspor – Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

10 Mart Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor – Kasımpaşa: Alper Ulusoy

16.00 Osmanlıspor – Bursaspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş – Gençlerbirliği: Mustafa Öğretmenoğlu

11 Mart Pazar

13.30 Göztepe – Antalyaspor: Fırat Aydınus

13.30 Kayserispor – Kardemir Karabükspor: Suat Arslanboğa

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray – Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

12 Mart Pazartesi

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor – Trabzonspor: Ümit Öztürk

Etiketler
hakem spor toto süper lig
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