Son dakika! Trabzonspor’da olağanüstü kongre kararı
Trabzonspor Kulübü ligin bitimine 10 hafta kala olağanüstü seçimli kongre kararı aldı…
Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta ve yönetimi görüş birliğine vararak olağanüstü kongre kararı aldı.
Alınan kötü saha sonuçları, taraftarların yoğun istifa çağrıları ve bugün FIFA’nın verdiği 1 yıllık transfer yasağının ardından bordo mavili yönetim bu akşam bir toplantı gerçekleştirdi.
MUHARREM USTA ADAY OLACAK MI?
Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyelerinin de fikir birliğine vardığı bu toplantıdan, kongre kararı çıktı. Olağanüstü kongre kararı alan Trabzonspor yönetimi Nisan ayının ilk haftasında seçime gidecek. Yeni başkan Aralık ayında yapılacak olağan kongreye kadar görev yapacak. Mevcut başkan Muharrem Usta ve yönetiminin yeni seçimde aday olmayacakları ifade edildi.