Son dakika | Medipol Başakşehir’e çifte sakatlık şoku!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir 2 sakatlık haberiyle sarsıldı. Hafta sonu Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak kritik karşılaşma öncesi Adebayor ve Arda Turan kadrodan çıkarıldı.

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir’e 2 kötü haber birden geldi… Ligde önümüzdeki hafta Beşiktaş’ı konuk edecek olan Başakşehir’de Adebayor ile Arda Turan sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA YETİŞECEKLER Mİ?

Başakşehir’de geçtiğimiz hafta Göztepe maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Arda Turan, Alanyaspor maçında da takımını yalnız bırakacak. A Spor’un haberine göre, takımın önemli gol silahı Adebayor da yine aynı nedenden ötürü Alanyaspor deplasmanında forma giyemeyecek. Şampiyonluk yolunda mücadele eden Medipol Başakşehir bir sonraki hafta evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Abdullah Avcı’nın 2 büyük kozu olan Arda ve Adebayor’un o maçta forma giyip giyemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Abdullah Avcı: `Oyuncularımı zihinsel olarak topladım` Spor Toto Süper Lig'de takımının konuğu Göztepe'yi 2-0 yendiği maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Kazanma duygusu önemli. Ama bazen ister istemez son dakikalarda oyuncuların kaygısı olabiliyor. 24. haftayı bitirdik ve geriye 10 hafta kaldı. Oyuncularımı özellikle geçen haftaki yıpranmadan sonra zihinsel olarak topladım” diye konuştu. İlgili Haberi Oku