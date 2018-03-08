FIFA’dan Trabzonspor’a transfer yasağı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Matus Bero transferinde Trencin kulübüne ödeme yapmadığı için FIFA tarafından 1 dönem transfer yasağıyla cezalandırıldı.

FIFA, Matus Bero transferinde Trencin kulübüne ödeme yapmayan Trabzonspor’a 1 dönem transfer yasağı getirdi. Son dönemde maddi sorunlarla boğuşan bordo mavili ekip 2018-19 sezonunun yaz döneminde transfer yapamayacak.

Trabzonspor, 2016 yılında Slovak ekibi Trencin forması giyen Matus Bero’yu kadrosuna katmış ve Bero transferi için Trencin kulübüne 2,5 milyon euro ödeyeceğini KAP’a bildirmişti.

Bordo mavili ekip 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamış ve yıllık 450 bin euro vereceğini açıklamıştı.

Orta sahada forma giyen Bero, Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de çıktığı 11 maçta 1 gol atabildi.

Trabzonspor’un FIFA’nın bu kararını CAS’a taşıması bekleniyor.

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