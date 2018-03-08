Rusya’da fair-play unutulunca ortalık karıştı!

Rusya Premier Lig'inde Arsenal Tula ve Akhmat Grozny arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı. Uzatma anlarında fair-play ruhunu unutan Arsenal Tula futbolcuları ile Akhmat Grozny futbolcuları arasında kavga çıktı.

SKOR DIŞ HABERLER / Rusya Premier Lig takımlarından Arsenal Tula, Akhmat Grozny maçının uzatma anlarında rakip takım oyuncusunun sakatlığından yararlanarak kaptıkları topla gol atınca saha bir anda karıştı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sert ve zorlu bir zeminde oynanan maç 0-0 beraberlike devam ederken karşılaşmanın 90+1. dakikasında Arsenal Tula’nın savunma oyuncusu Oleg Ivanov kendi ceza sahasına yakın bir yerde bir anda yerde kaldı.

Bu sırada rakibine baskı kurmak isteyen Grozny oyuncuları ciddi bir sakatlık geçirdiği görülen Ivanov’dan topu kaparak ani bir atak geliştirdi ve Goran Causic ile golü bularak 1-0 öne geçti.

Akhmat Grozny oyuncularının sportmenlik dışı hareketine sinirlenen Arsenal Tula oyuncuları rakibine tepki gösterirken iki takım futbolcuları arasında sahada kavga yaşandı.

Yaşanan tartışma sonrasında Akhmat Grozny’den Rodolfo kırmızı kartla oyun dışında kalırken 4 futbolcu sarı kartla cezalandırıldı.